Actualités similaires

Un parcours au cœur du patrimoine local
Que vous soyez habitant ou visiteur, seul, entre amis ou en famille, le parcours Baludik vous propose de (re)découvrir Saint-Germain-en-Laye sous un nouvel angle.
À chaque étape, des énigmes et des récits vous permettent d’en apprendre davantage sur les lieux emblématiques de la ville et sur les personnalités qui ont marqué son histoire, comme Claude Debussy.
Vous parcourez ainsi des sites incontournables tels que le Musée Maurice Denis, le Théâtre Alexandre Dumas ou encore l’Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine.
Une expérience simple et accessible
Grâce à une desserte régulière et des horaires adaptés à vos déplacements du quotidien comme aux sorties culturelles, vous pouvez organiser facilement votre parcours, en combinant marche et transport selon votre rythme.
Vos lignes de bus deviennent ainsi le fil conducteur de votre expérience, facilitant les déplacements entre les différentes étapes.
À vous de jouer !
Téléchargez l’application Baludik, choisissez le parcours « Voyage en bus à la découverte des personnages célèbres de Saint-Germain-en-Laye » et laissez-vous guider :
- Départ : Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye
- Durée indicative : environ 1h30
- Lignes utilisées : R1, R2N, R4
Une surprise attend les premiers joueurs à terminer le parcours !
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @StGermain_IDFM