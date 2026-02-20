Actualités similaires

Un parcours au cœur du patrimoine local

Que vous soyez habitant ou visiteur, seul, entre amis ou en famille, le parcours Baludik vous propose de (re)découvrir Saint-Germain-en-Laye sous un nouvel angle.

À chaque étape, des énigmes et des récits vous permettent d’en apprendre davantage sur les lieux emblématiques de la ville et sur les personnalités qui ont marqué son histoire, comme Claude Debussy.

Vous parcourez ainsi des sites incontournables tels que le Musée Maurice Denis, le Théâtre Alexandre Dumas ou encore l’Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine.