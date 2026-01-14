Actualités similaires

Un dispositif spécial sera mis en place pendant les 3 week-ends d'interruption de trafic sur la ligne H entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne, dans les deux sens de circulation :
- Samedi 31 janvier au dimanche 1er février
- Samedi 7 au dimanche 8 février
- Samedi 21 au dimanche 22 février
Durant les week-ends de travaux, les lignes 1514 et 1515 bénéficieront de courses supplémentaires et d’horaires élargis.
Ligne 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne samedi et dimanche
- Vers la Gare d'Ermont Eaubonne : premier départ à 5h00 et dernier départ à 1h03
- Vers la Gare d'Enghien-les-Bains : premier départ à 5h35 et dernier départ à 1h05
Ligne 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*
- Vers la Gare d'Épinay Villetaneuse * : premier départ à 5h00 et dernier départ à 0h30
- Vers la Gare d'Enghien-les-Bains * : premier départ à 5h46 et dernier départ à 0h38
* Horaires habituels entre la gare d'Enghien-les-Bains et La Chênée
Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur le compte X (ex-Twitter) : @Mtmorency_IDFM