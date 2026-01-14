Actualités similaires

Un dispositif spécial sera mis en place pendant les 3 week-ends d'interruption de trafic sur la ligne H entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne, dans les deux sens de circulation :

Samedi 31 janvier au dimanche 1er février

Samedi 7 au dimanche 8 février

Samedi 21 au dimanche 22 février

Durant les week-ends de travaux, les lignes 1514 et 1515 bénéficieront de courses supplémentaires et d’horaires élargis.