Actualités similaires

Travaux sur la ligne H les week-end : les lignes de bus 1514 et 1515 renforcées !

Pendant l’interruption de la ligne H entre Épinay-Villetaneuse et Ermont-Eaubonne, les lignes de bus 1514 et 1515 sont renforcées pour faciliter vos déplacements durant les travaux entre Paris Gare-du-Nord et Pontoise. Quels aménagements sont prévus pour vous ? On vous les présente ici.

Un dispositif spécial sera mis en place pendant les 3 week-ends d'interruption de trafic sur la ligne H entre Epinay Villetaneuse et Ermont Eaubonne, dans les deux sens de circulation :

  • Samedi 31 janvier au dimanche 1er février
  • Samedi 7 au dimanche 8 février
  • Samedi 21 au dimanche 22 février

Durant les week-ends de travaux, les lignes 1514 et 1515 bénéficieront de courses supplémentaires et d’horaires élargis.

Ligne 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne samedi et dimanche

  • Vers la Gare d'Ermont Eaubonne : premier départ à 5h00 et dernier départ à 1h03
  • Vers la Gare d'Enghien-les-Bains : premier départ à 5h35 et dernier départ à 1h05

Ligne 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*

  • Vers la Gare d'Épinay Villetaneuse * : premier départ à 5h00 et dernier départ à 0h30
  • Vers la Gare d'Enghien-les-Bains * : premier départ à 5h46 et dernier départ à 0h38

* Horaires habituels entre la gare d'Enghien-les-Bains et La Chênée

Télécharger la fiche horaire renforcée de la ligne 1514
Télécharger la fiche horaire renforcée de la ligne 1515

Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur le compte X (ex-Twitter) : @Mtmorency_IDFM

