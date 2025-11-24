Actualités similaires

Le Bus de Noël prend la route pour sa première édition afin de faire escale dans les communes du territoire de Sénart du réseau Île-de-France Mobilités pour collecter des jouets à bord, puis faire un don au profit des enfants issus de familles modestes.

Cette collecte solidaire aura lieu le 6 décembre 2025 entre 10h00 et 14h00 rue Pasteur à Vert-Saint-Denis et de 14h30 à 17h30 Place Simone Veil à Moissy-Cramayel.

Les jouets collectés devront être neufs ou en excellent état, adaptés aux enfants de 0 à 16 ans. Pour des raisons d'hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

Après collecte, les jouets seront remis aux Restos du Cœur.

Nous comptons sur vous !