Actualités similaires

Dès le 5 janvier 2026, vos lignes de bus du territoire de Sénart du réseau Île-de-France Mobilités évoluent pour améliorer l'offre de transport, adapter les lignes aux besoins des voyageurs et faciliter les déplacements.
Evolution ligne 3741
Une offre de transport repensée et renforcée
Ligne 3741 :
La mise en place d'une nouvelle desserte au sud de Savigny-le-Temple.
La reprise de la desserte du hameau de Noisement et de l'arrêt Ecomusée de l'ancienne ligne 3744.
La desserte de la gare de Cesson, du collège Grand Parc et désormais du centre ville de Savigny-le-Temple.
La création d'un nouvel arrêt "Roselière".
La ligne circule du lundi au vendredi entre 5h30 et 20h20.
Une fréquence de 15 à 20 minutes entre 6h40 et 8h30 et entre 17h45 et 18h35 et toutes les 30 minutes le reste de la journée.
Ligne 3736 :
Une nouvelle desserte de zone pavillonnaire à Cesson grâce au nouvel arrêt Roselière
Un itinéraire simplifié avec le report de la desserte de Noisement et de l'Ecomusée sur la ligne 3741.
Evolutions ligne 3726 et 3727
Ligne 3726 :
Un trajet plus direct vers la gare de Lieusaint-Moissy.
Une meilleure connexion entre la ZAC Chanteloup à Moissy-Cramayel et la gare de Lieusaint-Moissy.
4 bus supplémentaires par jour en heures de pointe avec un passage toutes les 30 minutes de 30 minutes de 6h50 à 13h25 et de 19h10 à 20h05.
Ligne 3727:
Plus de bus entre la gare de Lieusaint et les ZAC du Levant et du Château d'Eau avec un passage toutes les 30 minutes entre 5h45 et 9h00 et entre 16h45 et 19h30 et toutes les heures le reste de la journée.
Ligne 3735 :
Le prolongement de la ligne jusqu'au parc A5 à Moissy-Cramayel, desservant trois arrêts dans la zone d'activité.
Une nouvelle desserte en passant dans le Hameau de Ourdy et la maison de retraite de Réau.
Une fréquence renforcée avec un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe et un bus toutes les heures en heures creuses, et le samedi.
La desserte de l'ancien arrêt "Centre pénitencier" est reporté à l'arrêt "Plessis Picard".
Une fréquence de 30 minutes en semaine de 6h15 à 7h50 et de 16h45 à 18h45 et toutes les heures le reste de la journée ainsi que le samedi de 6h45 à 20h30.