Actualités similaires

Une offre de transport repensée et renforcée

Ligne 3741 :

La mise en place d'une nouvelle desserte au sud de Savigny-le-Temple.

La reprise de la desserte du hameau de Noisement et de l'arrêt Ecomusée de l'ancienne ligne 3744.

La desserte de la gare de Cesson, du collège Grand Parc et désormais du centre ville de Savigny-le-Temple.

La création d'un nouvel arrêt "Roselière".

La ligne circule du lundi au vendredi entre 5h30 et 20h20.

Une fréquence de 15 à 20 minutes entre 6h40 et 8h30 et entre 17h45 et 18h35 et toutes les 30 minutes le reste de la journée.

Ligne 3736 :

Une nouvelle desserte de zone pavillonnaire à Cesson grâce au nouvel arrêt Roselière

Un itinéraire simplifié avec le report de la desserte de Noisement et de l'Ecomusée sur la ligne 3741.