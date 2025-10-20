Actualités similaires

Comment participer ?​

Dès le 3 novembre et jusqu’à la fin du challenge : Inscrivez-vous sur la page dédiée pour participer au tirage au sort et tenter de remporter des bons d’achats à la fin du challenge. Les 245 premiers inscrits au challenge recevront en bonus une place de cinéma !

: Inscrivez-vous sur la page dédiée pour participer au tirage au sort et tenter de remporter des bons d’achats à la fin du challenge. Les 245 premiers inscrits au challenge recevront en bonus une place de cinéma ! Du 3 au 30 novembre : Tentez d’atteindre collectivement l’objectif de 323 000 validations sur les lignes circulant sur votre territoire.

: Tentez d’atteindre collectivement l’objectif de 323 000 validations sur les lignes circulant sur votre territoire. Du 1er au 14 décembre : C’est l’heure du tirage au sort et de l’annonce des gagnants !​

​Qui peut participer ? ​

Tous les voyageurs de plus de 4 ans, habitant ou travaillant sur le territoire où se déroule le challenge et détenant un titre de transport valide pendant la période du challenge pourront participer et tenter d’être tiré au sort parmi les 3 heureux gagnants de leur territoire.