Actualités similaires

A compter du 18 novembre 2024, l’offre de transport évolue à Bois-le-Roi !

Une modification de la ligne 3440 existante permet, en cohérence avec les nouveaux sens de circulation de la ville, d’apporter une correspondance avec les trains de la ligne R.

Grâce à ces modifications, 8 nouvelles correspondances s'offrent aux voyageurs avec le train R de 6h39, 7h25, 7h50 et 8h19 le matin et avec ceux de 18h39, 19h09, 19h39 et 20h39 le soir.

La nouvelle ligne 3447 est créée et vient désormais desservir le quartier de Brolles. Ses horaires, en adéquation avec les besoins des voyageurs, permettent des correspondance avec le train R de 6h09, 6h50 et 7h08 et avec ceux de 18h09 et 20h09.