Actualités similaires

Dans une démarche de simplification du parcours des usagers, Île-de-France Mobilités met en place un projet de numéro de téléphone unique. Ce numéro est déployé de manière progressive, par territoire.

A terme, les voyageurs pourront contacter un seul numéro dans toute l’Île-de-France, pour poser une question sur les transports en commun.

Ce service est d’ores et déjà déployé sur le territoire de Marne-la-Vallée. Une question, un renseignement sur vos bus ? Vous pouvez nous contacter au 0 800 10 20 20.

Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact : https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Pour calculer votre itinéraire, chercher les horaires de passage de votre bus, consulter les infos trafic, téléchargez l'appli Île-de-France Mobilités !

Pensez à vous abonner à votre ligne pour recevoir l'info trafic en temps réel.