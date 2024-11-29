Actualités similaires

Qu'est-ce-que le Plan Neige ?

Le plan neige est un document établi conjointement entre le transporteur et le Syndicat Intercommunal d'Etudes des Mobilités Urbaines de Marne-la-Vallée qui répertorie l'ensemble des mesures prises pour chaque ligne en cas de neige ou verglas en fonction de la praticabilité des routes.

Il sert de base pour vous informer de la circulation de votre ligne.

Ce document est susceptible d'être modifié en cas d'intempéries plus importantes et est adapté en fonction de la circulation.

Comment est décidé la mise en place du Plan Neige ?

Très tôt le matin, nos équipes terrain parcourent le réseau et identifient les routes praticables ou non praticables. Ils envoient les informations à notre Poste de Commande Centralisé qui décide de faire partir les conducteurs sur leur service, ou non si les conditions de sécurités de sont pas réunies pour vous et le personnel de conduite.

Si une route ou ligne est impraticable, nous envoyons une alerte depuis l'application pour informer de la mise en place du plan neige en listant les lignes concernées.

Il est bien sûr possible qu'aucune ligne ne puisse sortir, dans ce cas là les lignes sont est à l'arrêt.

Concernant les dessertes spécifiques des établissements scolaires, celles-ci ne sont pas assurées car le risque de ne pas pouvoir ramener les élèves le soir est souvent très fort.

Comment être informé de l'état du trafic ?

Vous pouvez :

> Recevoir des alertes sur votre smartphone avec l'application Île-de-France Mobilités en ayant au préalable mis vos lignes en favoris en cliquant sur la petite cloche :