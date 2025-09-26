Actualités similaires

Cette année encore, le territoire de Marne-la-Vallée du réseau Île-de-France Mobilités s'associe au Grand Hôpital de l'Est Francilien pour accompagner l’opération Octobre Rose en proposant plusieurs actions d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein :

Une journée portes ouvertes à l'hôpital pour en savoir plus sur le cancer du sein

Le jeudi 9 octobre 2025 de 9h à 17h, nous serons présents aux côtés de l'équipe Octobre Rose à l’occasion de la journée portes ouvertes organisée au sein de l'hôpital (stand, conférence, conseils...) afin d'apporter des solutions de mobilités aux visiteurs.

Un bus information pour s’informer sur le cancer du sein

Le vendredi 10 octobre 2025 de 13h à 19h, un bus sera présent en Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) avec des infirmières détachées de l'hôpital, à bord pour vous informer et vous indiquer les démarches à suivre pour se faire dépister.