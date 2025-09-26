Actualités similaires

Cette année encore, le territoire de Marne-la-Vallée du réseau Île-de-France Mobilités s'associe au Grand Hôpital de l'Est Francilien pour accompagner l’opération Octobre Rose en proposant plusieurs actions d’information et de sensibilisation sur le cancer du sein :
Une journée portes ouvertes à l'hôpital pour en savoir plus sur le cancer du sein
Le jeudi 9 octobre 2025 de 9h à 17h, nous serons présents aux côtés de l'équipe Octobre Rose à l’occasion de la journée portes ouvertes organisée au sein de l'hôpital (stand, conférence, conseils...) afin d'apporter des solutions de mobilités aux visiteurs.
Un bus information pour s’informer sur le cancer du sein
Le vendredi 10 octobre 2025 de 13h à 19h, un bus sera présent en Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) avec des infirmières détachées de l'hôpital, à bord pour vous informer et vous indiquer les démarches à suivre pour se faire dépister.
Nous espérons vous voir sur ces événements de sensibilisation. Prenez-soin de vous, faites-vous dépister !
Qu’est-ce qu’Octobre Rose ?
Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, du 1er octobre au 31 octobre de chaque année, de nombreuses actions sont menées dans le but de sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer et de récolter des fonds pour la recherche.