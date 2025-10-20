Actualités similaires

Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?
A l’occasion des journées du Patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d'une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !
Rencontrez nos équipes au Centre Opérationnel Bus de Domont le samedi 20 septembre de 14h à 16h.
Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.
Nous vous donnons rendez-vous au Centre Opérationnel Bus de Domont :
Transdev Vallée de Montmorency - COB de Domont
Lieu-dit " Trou du Tonnerre "D909, 95330 Domont
- Accès BUS : lignes 1520/ TàD arrêt " Château de la Chasse " + 5 min de marche,
- Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture,
- Une navette sera mise à votre disposition en gare de Domont pour vous déposer au lieu de visite.
Pour en savoir plus sur l'actualité de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X (ex-Twitter) : @Mtmorency_IDFM