Actualités similaires

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur. Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence. ​

Nous vous donnons rendez-vous au Centre Opérationnel Bus de Domont :

Transdev Vallée de Montmorency - COB de Domont

Lieu-dit " Trou du Tonnerre "D909, 95330 Domont