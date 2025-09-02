Actualités similaires

Les équipes de votre territoire de la Vallée de Montmorency viennent à votre rencontre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2025, pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 16 septembre 2025 en gare d'Ermont Eaubonne de 15h à 18h.

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de la Vallée de Montmorency.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Pour en savoir plus sur l’actualité de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @Mtmorency_IDFM