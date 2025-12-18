Actualités similaires

Visitez le Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers et découvrez son fonctionnement. Le mercredi 17, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?
A l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus (COB) de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports : le métier de conducteur, l’atelier de maintenance, le Poste de Commandement Centralisé (PCC), le parc de véhicules et bien plus encore !
Rencontrez nos équipes au COB de Bailly Romainvilliers le mercredi 17 septembre 2025 de 13h30 à 15h30 ou de 16h30 à 18h30 ; le samedi 20 septembre de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00 et le dimanche 21 septembre de 14h00 à 16h00 ou de 16h30 à 18h30.
Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.
Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.
Nous vous donnons rendez-vous au :
Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers
1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers
- Accès BUS : lignes 2231 ou 2234 arrêt Les Marmousets + 15 minutes de marche à pied
ou
- Navettes privées au départ de la gare de Val d'Europe 20 minutes avant le début (quai de la ligne 2292). Retour compris en gare de Val d'Europe
ou
- Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture
Pour en savoir plus sur les actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @MLV_IDFM