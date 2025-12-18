Actualités similaires

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.

Nous vous donnons rendez-vous au :

Centre Opérationnel Bus de Bailly-Romainvilliers

1 rue Saint Jacques 77700 Bailly-Romainvilliers

Accès BUS : lignes 2231 ou 2234 arrêt Les Marmousets + 15 minutes de marche à pied

ou

Navettes privées au départ de la gare de Val d'Europe 20 minutes avant le début (quai de la ligne 2292). Retour compris en gare de Val d'Europe

ou