Actualités similaires

Ligne 1227 - Changement de noms d'arrêts*

La ligne 1227 connaît une mise à jour de la dénomination de certains arrêts, sans modification de son itinéraire.

Thomson devient "Belles Hâtes"

devient Sextant devient " Léonard de Vinci"

devient " Centre Commercial Paul Brard devient " Paul Brard"

devient " Collège du Bois d’Aulne devient " Collège Samuel Paty"

devient " Clément Salengro devient "Roger Salengro"

*Ces changements concernent également la ligne scolaire 1257, qui emprunte le même itinéraire.