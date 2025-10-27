Actualités similaires

Ligne 1239 - Desserte de La Taillette (Écoquartier)
La ligne adopte un nouvel itinéraire : elle reprend désormais le trajet actuel de la ligne 1238 pour assurer la desserte de La Taillette (Écoquartier).
Ligne 1235 - Terminus Zac de Puiseux
Le terminus de la ligne 1235 est déplacé. Il se situe maintenant à la ZAC de Puiseux, à proximité de Renault.
Ligne 1240 - Ajustement des arrêts
L’arrêt Rond-Point du Tilleul n'est plus desservi par la ligne 1240. Veuillez vous reporter aux arrêts « Lycée St-Christophe » ou « Rond-Point du Cèdre ». Cette modification permettra d’optimiser la circulation des véhicules sur la ligne et de limiter les temps d’attente à certains arrêts.
Ligne 1224 - Changement de quai à l'Eco-Station de Cergy-Préfecture
La ligne changera de quai dans la gare : elle quittera le quai A pour être regroupée au quai H, aux côtés de la ligne 1242, en raison de leur parcours commun.
Ligne 1255 - Changement d'arrêt à Herblay-sur-Seine
L'arrêt "Les Pompiers" à Herblay ne sera plus desservis. Veuillez vous reporter à l'arrêt "Les Chênes" en commun avec les lignes 30-48, 95-20 et CitéVal S situé à environ 50 mètres.
Ligne 1227 - Changement de noms d'arrêts*
La ligne 1227 connaît une mise à jour de la dénomination de certains arrêts, sans modification de son itinéraire.
- Thomson devient "Belles Hâtes"
- Sextant devient "Léonard de Vinci"
- Centre Commercial Paul Brard devient "Paul Brard"
- Collège du Bois d’Aulne devient "Collège Samuel Paty"
- Clément Salengro devient "Roger Salengro"
*Ces changements concernent également la ligne scolaire 1257, qui emprunte le même itinéraire.
