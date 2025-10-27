Actualités similaires

Des ajustements sur vos lignes à partir du 1er septembre 2025 !

Dès le 1er septembre 2025, des ajustements sur les lignes de votre territoire Cergy-Pontoise Confluence

Ligne 1239 - Desserte de La Taillette (Écoquartier)

La ligne adopte un nouvel itinéraire : elle reprend désormais le trajet actuel de la ligne 1238 pour assurer la desserte de La Taillette (Écoquartier).

Ligne 1235 - Terminus Zac de Puiseux

Le terminus de la ligne 1235 est déplacé. Il se situe maintenant à la ZAC de Puiseux, à proximité de Renault.

Ligne 1240 - Ajustement des arrêts

L’arrêt Rond-Point du Tilleul n'est plus desservi par la ligne 1240. Veuillez vous reporter aux arrêts « Lycée St-Christophe » ou « Rond-Point du Cèdre ». Cette modification permettra d’optimiser la circulation des véhicules sur la ligne et de limiter les temps d’attente à certains arrêts.

Ligne 1224 - Changement de quai à l'Eco-Station de Cergy-Préfecture

La ligne changera de quai dans la gare : elle quittera le quai A pour être regroupée au quai H, aux côtés de la ligne 1242, en raison de leur parcours commun.

Ligne 1255 - Changement d'arrêt à Herblay-sur-Seine

L'arrêt "Les Pompiers" à Herblay ne sera plus desservis. Veuillez vous reporter à l'arrêt "Les Chênes" en commun avec les lignes 30-48, 95-20 et CitéVal S situé à environ 50 mètres.

Ligne 1227 - Changement de noms d'arrêts*

La ligne 1227 connaît une mise à jour de la dénomination de certains arrêts, sans modification de son itinéraire.

  • Thomson devient "Belles Hâtes"
  • Sextant devient "Léonard de Vinci"
  • Centre Commercial Paul Brard devient "Paul Brard"
  • Collège du Bois d’Aulne devient "Collège Samuel Paty"
  • Clément Salengro devient "Roger Salengro"

*Ces changements concernent également la ligne scolaire 1257, qui emprunte le même itinéraire.

Les nouvelles fiches horaires de vos lignes seront bientôt disponibles dans la rubrique Me déplacer du portail Île-de-France Mobilités.

