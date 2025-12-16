Actualités similaires

- 6502 : ajout de 2 allers – retours plus tôt le dimanche matin dès 5h30 et 6h.
- 6522 : desserte de la « Gare des Mureaux » sur l’ensemble des courses en direction du Lycée François Villon.
- 6533 : la course de 7h56 est intégrée à la ligne 6560.
- 6534 : un nouvel itinéraire unique de la ligne sur la commune de Poissy avec un renforcement et une meilleure desserte du Campus du PSG.
- 6553 : prolongement de la course de 16h jusqu’à l’arrêt « La Chapelle » et de la course de 18h20 au départ du « Lycée Le Corbusier ».
- 6555 : un itinéraire unique sur la commune de Poissy et un départ de la ligne différé à l’arrêt « Saint-Exupéry » en direction du Lycée le Corbusier.
- 6559 : desserte de l’arrêt « Gare de Conflans » dans le sens aller en direction de Saint-Germain-en-Laye.
- 6560 : prolongement de la course de 17h10 jusqu’à la Gare des Mureaux et évolution de l’itinéraire des courses de 8h20 et 16h10.
- 6561 : terminus de la course de 12h45 du mercredi midi à l’arrêt « Port Maron » et desserte des arrêts « Lycée Vaucanson », « Espace des habitants » et « Bougimonts ». Desserte de l’arrêt « Cherbourg » situé sur l’itinéraire.
- 6562 : prolongement de la course de 15h40 tous les jours à « Mairie de Tessancourt ».
- 6570 : ajout de l’arrêt « Porte du May » en direction de Saint-Germain-en-Laye et ajout de l’arrêt « Clos du Val d’Or » en direction des Mureaux.
- 6571 : prolongement de plusieurs courses à la « Gare de Poissy » et suppression du terminus à l’arrêt « Le Cep ».
- 6575 : simplification et création de courses plus directes au départ du hameau de Marsinval et de Brezolles.
- 6577 : mise en place d’un itinéraire unique dans les 2 sens de circulation et terminus à l’arrêt « Allée des Clairières ». Desserte de l’arrêt « République » en remplacement de l’arrêt « Gare de Saint-Germain-en-Laye ».
- 6580 : ajout de la desserte de l’arrêt « Clos du Val d’Or ».
- 6590 : desserte de l’arrêt « Parvis Gare » en direction de Stellantis.
- 6593 : un nouvel itinéraire pour une desserte plus directe avec un report de certains arrêts sur la 6595 et l’ajout des arrêts « Eglise de Bouafle » (en direction de Poissy), « Balto » (en direction d’Aubergenville, « Pré Seigneur », « République », « Clos des Bois » et « Gare Nord de Poissy ».
- 6594 : desserte complémentaire des arrêts « Les Fleurs » et « Château Vanderbilt ».
- 6595 : un nouvel itinéraire pour une desserte plus directe avec un report de certains arrêts sur la 6593 et l’ajout des arrêts « Les Bosquets », « Avenue Foch/Rodin » (en direction de Poissy), « Gare des Mureaux – RD 43 », « Gare Nord de Poissy », « Gros Murs – Bords de Seine » (en direction des Mureaux) et « Avenue Foch - Perclairs » (en direction d’Aubergenville).
- Transport à la demande : extension de la zone sud aux arrêts de Brezolles et de Marsinval à Vernouillet avec 4 arrêts de montée supplémentaires : Agrippa d’Aubigné, Brezolles, Charles d’Orléans et Philippe de Beaumanoir. Ajout de la desserte de nouveaux points d’intérêts : Centre Commercial - Route Renault à Flins, Family Village Shopping à Aubergenville, Gare de Vernouillet-Verneuil, Le Petit Moulin à Chapet et Vigne Blanche aux Mureaux.
- Bus de soirée : ajout d’arrêts complémentaires à Carrières-sous-Poissy : Alexis Quennet, Champfleury, Château d’Eau, Claude Monet, Île de la Dérivation, La Fourche, Les Côteaux, Pont Neuf, Ronceray, Sainte-Honorine et Stade Mézières et à Poissy Est : Ernest Lavisse, Foch Constanti, Foch Flament, Foch Justice, Grande Ceinture, La Bruyère, Orée du Bois et Sainte-Anne.
- 7819 : du lundi au vendredi, des départs plut tôt le matin au départ des Mureaux et des courses supplémentaires. Un renfort d’offre le samedi après-midi et la création d’une offre de transport le dimanche.
Des évolutions à compter du 5 janvier 2026 sur votre territoire Poissy – Les Mureaux !
A compter du 5 janvier 2026, certaines lignes de votre territoire Poissy – Les Mureaux évoluent. Découvrez dès à présent ces évolutions.