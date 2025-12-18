Actualités similaires

- Un élargissement de l’amplitude horaire du matin au départ de la Gare des Mureaux avec un 1er départ à 5h, du lundi au vendredi.
- La création de 3 courses semi-directes (1 le matin et 2 le soir) sur les horaires les mieux fréquentés afin de réduire les temps de parcours de la ligne.
- Un renfort d’offre le samedi après-midi afin d’offrir aux voyageurs une desserte des pôles commerciaux et de loisirs de la ligne, avec une fréquence à 30 minutes.
- La création d’une offre le dimanche pour rejoindre les pôles commerciaux et de loisirs, avec une fréquence à l’heure.
Votre ligne toujours aussi directe et encore + généreuse !
La ligne 7819 qui relie la Gare des Mureaux/Aérospatiale à Versailles Europe est renforcée à compter du 5 janvier 2026. Une offre plus généreuse, avec certaines courses plus directes.