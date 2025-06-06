Actualités similaires

Deux parkings vélos sont à retrouver bientôt sur votre territoire de Cœur d'Essonne sur les communes de Morsang-sur-Orge et Viry-Châtillon avec des espaces fermés, sécurisés et accessibles par abonnement.
Avis aux cyclistes du quotidien, du dimanche ou ceux chez qui pourraient naître une nouvelle passion, retrouvez dès le 16 juin 2025, des espaces pour garer votre vélo et favoriser des déplacements plus verts pour rejoindre votre bus ou votre gare grâce à :
- Des consignes sécurisées et accessibles 24h/24 et 7j/7 ;
- 40 places disponibles dans chaque parking vélos.
Comment ça marche ?
Souscrivez à un abonnement journalier, mensuel ou annuel et accéder aux parkings vélos grâce à votre Navigo ou Navigo Easy.
Sans tarder, la gratuité sera proposée aux voyageurs ayant un abonnement annuel valide.