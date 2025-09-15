Actualités similaires

Semaine de la Mobilité 2025 : Vos équipes de Cœur d'Essonne viennent à votre rencontre !

Du 16 au 22 septembre 2025, les équipes de votre territoire viennent à votre rencontre à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité.

Les équipes de votre territoire de Cœur d'Essonne viennent à votre rencontre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2025, pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus.

Nous vous donnons rendez-vous les :

  • 17 septembre 2025 de 17h à 19h à la Croix Blanche (arrêt de bus : ZI Croix blanche).
  • 18 septembre 2025 de 17h à 19h en gare de Brétigny-sur-Orge (côté Brossolette).
  • 19 septembre 2025 de 17h à 19h en gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (côté Place).

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de Cœur d'Essonne.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

