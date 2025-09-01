Actualités similaires

La ligne 9114, rapide et directe

Au départ d’Arpajon, la ligne 9114 est directe entre Ballainvilliers et Paris en empruntant la RN20 en desservant les arrêts stratégiques situés sur l’axe. Ses horaires sont pensés pour répondre aux besoins de déplacements des actifs, avec des trajets matin et soir du lundi au vendredi dès 5h30.