Actualités similaires

La ligne 9114, rapide et directe
Au départ d’Arpajon, la ligne 9114 est directe entre Ballainvilliers et Paris en empruntant la RN20 en desservant les arrêts stratégiques situés sur l’axe. Ses horaires sont pensés pour répondre aux besoins de déplacements des actifs, avec des trajets matin et soir du lundi au vendredi dès 5h30.
La ligne 9118, pratique et connectée
La ligne 9118 facilite, du lundi au vendredi, les correspondances entre les différents modes de transports en desservant de nombreux pôles de vie et d’activité, en passant notamment par :
- L'hôpital de Longjumeau
- La gare d’Épinay-sur-Orge (RER C) et de Longjumeau (Tram T12),
- La zone d'activité des Champarts à Chilly-Mazarin,
- La ZAC de la Croix-Blanche
Que vous soyez salarié, étudiant ou en déplacement ponctuel, les lignes 9114 et 9118 vous offrent une alternative efficace à la voiture individuelle évitant les contraintes de stationnement et facilitant vos correspondances vers Paris.