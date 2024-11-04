Actualités similaires

Devenez témoin de ligne sur le territoire de Brie et 2 Morin !

Devenez témoin de ligne et contribuez à la qualité de service du réseau de bus

Vous empruntez les lignes de bus de Brie et 2 Morin et vous souhaitez contribuer à l'amélioration de la qualité de service ?

Vous voyagez régulièrement sur le territoire de Brie et 2 Morin. Vous êtes donc des ambassadeurs au quotidien d'un meilleur transport collectif.

Ce dispositif a été mis en place par l'Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) en partenariat avec Île-de-France Mobilités et les Transporteurs.

Comment ça marche ?

  1. Connectez-vous sur le site internet de l'association FNAUT (via le lien ci-dessous) :
  2. Rendez-vous sur le rubrique : "Témoins de lignes". Puis, sélectionnez "Faire un témoignage".
  3. Il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le territoire "Brie et 2 Morin", en choisissant votre ligne, la date, l'heure, l'arrêt et le critère.
  4. Pour finir, cliquez sur "envoyez" !
Votre avis nous est précieux pour nous aider à améliorer la qualité de vos déplacements.

