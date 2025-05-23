Actualités similaires

Une nouvelle numérotation sur le territoire de Brie et 2 Morin

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire de Brie et 2 Morin toutes les lignes de bus commencent désormais par 24.

Les numéros de ligne Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (exemples : la ligne Express 1 devient 7701, la ligne Express 17 devient 7717, etc.)

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.