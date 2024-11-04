Actualités similaires

Vous empruntez les lignes de bus de Marne-la-Vallée et vous souhaitez contribuer à l'amélioration de la qualité de service ?
Vous voyagez régulièrement sur le territoire de Marne-la-Vallée. Vous êtes donc des ambassadeurs au quotidien d'un meilleur transport collectif.
Ce dispositif a été mis en place par l'Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) en partenariat avec Île-de-France Mobilités et les Transporteurs.
Comment ça marche ?
- Connectez-vous sur le site internet de l'association FNAUT (via le lien ci-dessous) :
- Rendez-vous sur le rubrique : "Témoins de lignes". Puis, sélectionnez "Faire un témoignage".
- Il vous suffit de remplir le formulaire en cliquant sur le territoire "Marne-la-Vallée", en choisissant votre ligne, la date, l'heure, l'arrêt et le critère.
- Pour finir, cliquez sur "envoyez" !