Actualités similaires

Vos TàD Loing et TàD Nemours élargissent leur service pour plus de mobilité

Les services de Transport à la Demande Loing et Nemours étendent leur offre pour desservir un nouveau point d'intérêt !

TàD Loing et TàD Nemours

Nouveauté sur le territoire Vallée du Loing : une nouvelle commune sur le TàD Loing (Darvault), ainsi qu'un nouveau point de rabattement ("Clos Saint Jean").

Vos TàD étendent leur offre et s'adaptent à vos déplacements pour une mobilité sur mesure !

Cette nouvelle offre entre en vigueur à compter du lundi 5 janvier 2026. 

  • Le service de Transport à la Demande Loing dessert désormais la commune de Darvault, avec deux points d’arrêt : « Liberté » et « Petit Châtelet ».
  • Cette extension permet aux habitants des solutions de transport supplémentaires du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30 à destination de la gare de Saint-Pierre-lès-Nemours, le centre-ville de Nemours ou le centre hospitalier.
  • L’arrêt « Clos Saint Jean » devient un nouveau point de rabattement pour le TàD Loing et le TàD Nemours.
Comment réserver ?

Ce service est disponible uniquement sur réservation.

  • Sur l’application ou le site TàD Île-de-France Mobilités,
  • Par téléphone via la centrale de réservation au 0800 10 20 20 de 9h à 18h, du lundi au vendredi pour réserver jusqu'à 30 jours à l'avance,
  • Jusqu’à 1 heure avant le départ (selon les secteurs) en sélectionnant votre ligne, votre arrêt et votre créneau horaire.
