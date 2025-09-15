Actualités similaires

Les équipes de votre territoire de Vallée du Loing - Nemours viennent à votre rencontre, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2025, pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus.

Nous vous donnons rendez-vous les :

16 septembre 2025 de 16h30 à 19h en gare de Nemours.

19 septembre 2025 de 16h30 à 19h en gare de Nemours.

22 septembre 2025 de 16h30 à 19h en gare de Nemours.

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de Vallée du Loing - Nemours.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Pour en savoir plus sur l’actualité de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @Loing_IDFM