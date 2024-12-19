Actualités similaires

Horaires d'hiver
Vos nouveaux horaires valables du 23 décembre 2024 au 6 janvier 2025, sont disponibles dès à présent en téléchargement ci-dessous :
Nouveaux horaires dès le 6 janvier 2025
À partir du lundi 6 janvier 2025, les horaires des lignes 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 et 1537 seront modifiés. Les nouveaux horaires seront disponibles sur notre site internet, et des dépliants seront disponibles auprès de nos conducteurs dès cette date.
Retrouvez également les horaires de vos lignes en temps réel dans la rubrique Me déplacer du site Île-de-France Mobilités.