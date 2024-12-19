Actualités similaires

Nouveaux horaires dès le 6 janvier 2025

À partir du lundi 6 janvier 2025, les horaires des lignes 1510, 1512, 1514, 1515, 1520 et 1537 seront modifiés. Les nouveaux horaires seront disponibles sur notre site internet, et des dépliants seront disponibles auprès de nos conducteurs dès cette date.