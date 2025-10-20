Actualités similaires

Rentrée 2025 : les nouveaux horaires sont disponibles !

Publié le

Après l'été vient la rentrée, dès le lundi 25 août de nouveaux horaires seront appliqués sur les lignes de votre territoire pour accompagner votre retour au quotidien. Retrouvez-les ici !

Rendez-vous à l'Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine pour récupérer les nouveaux dépliants de vos lignes préférées !

Quelques nouveautés viennent marquer la rentrée 2025/2026

  • Ligne 10 & 11 : le Pôle d'Échanges Multimodal de Marly-le-Roi sera desservi par ces deux lignes définitivement côté Bèque (nouvelle affectation des quais du PEM disponible ici).
  • Ligne 21 : le départ de l'arrêt Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie sera réalisé à 7h54 au lieu de 8h02.
  • Ligne 18S : l'horaire de départ de l'arrêt Jean Moulin du vendredi sera adapté à 16h15 au lieu de 17h10.
  • Ligne Express A14 : deux nouveaux départs auront lieu à 9h00 depuis l'arrêt Renaissance et à 17h00 depuis l'arrêt La Défense - Terminal Jules Verne.

Retrouvez ci-après les horaires détaillés des lignes de bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine :

Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X (ex-Twitter) : @StGermain_IDFM

