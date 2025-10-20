Actualités similaires

Rendez-vous à l'Agence Bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine pour récupérer les nouveaux dépliants de vos lignes préférées !
Quelques nouveautés viennent marquer la rentrée 2025/2026
- Ligne 10 & 11 : le Pôle d'Échanges Multimodal de Marly-le-Roi sera desservi par ces deux lignes définitivement côté Bèque (nouvelle affectation des quais du PEM disponible ici).
- Ligne 21 : le départ de l'arrêt Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie sera réalisé à 7h54 au lieu de 8h02.
- Ligne 18S : l'horaire de départ de l'arrêt Jean Moulin du vendredi sera adapté à 16h15 au lieu de 17h10.
- Ligne Express A14 : deux nouveaux départs auront lieu à 9h00 depuis l'arrêt Renaissance et à 17h00 depuis l'arrêt La Défense - Terminal Jules Verne.
Retrouvez ci-après les horaires détaillés des lignes de bus du territoire de Saint Germain Boucles de Seine :
- Ligne R1 : fiche horaire disponible ici
- Ligne R2N : fiche horaire disponible ici
- Ligne R2S : fiche horaire disponible ici
- Ligne R3N : fiche horaire disponible ici
- Ligne R3S : fiche horaire disponible ici
- Ligne R4 : fiche horaire disponible ici
- Ligne R5 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 8 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 9 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 10 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 11 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 12 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 15 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 18S : fiche horaire disponible ici
- Ligne 21 : fiche horaire disponible ici
- Ligne 21S : fiche horaire disponible ici
- Ligne TàD78 : fiche horaire disponible ici
- Ligne Express 1 : fiche horaire disponible ici
- Ligne Express A14 : fiche horaire disponible ici
- Ligne Soir : fiche horaire disponible ici
- Ligne N153 : fiche horaire disponible ici
