Actualités similaires

Parlons mobilité ensemble !

À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, nous venons à votre rencontre pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus. ​

Nous vous donnons rendez-vous les : ​

Mardi 16 septembre 2025 de 16h00 à 18h30 , en gare de Saint-Germain-en-Laye

, en gare de Saint-Germain-en-Laye Samedi 20 septembre 2025 de 9h00 à 17h00, Rue de Paris à Saint-Germain-en-Laye

Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !​​