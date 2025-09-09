Actualités similaires

Parlons mobilité ensemble !
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, nous venons à votre rencontre pour vous renseigner sur l’offre de transport de vos lignes de bus.
Nous vous donnons rendez-vous les :
- Mardi 16 septembre 2025 de 16h00 à 18h30, en gare de Saint-Germain-en-Laye
- Samedi 20 septembre 2025 de 9h00 à 17h00, Rue de Paris à Saint-Germain-en-Laye
Nos équipes seront également ravies de répondre à vos interrogations ou demandes d’informations sur les titres de transport et services proposés sur le territoire de Saint Germain Boucles de Seine.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Pour en savoir plus sur l’actualité de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @StGermain_IDFM