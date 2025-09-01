Imagine R, le bon réflexe pour la rentrée 2025-2026 !

Publié le

Lecture 1 min

C'est la rentrée ! Les trajets du quotidien reprennent. Pour les jeunes, l'abonnement Imagine R est le moyen le plus simple et économique pour se déplacer partout en Île-de-France, en toute liberté.

À Saint-Germain-en-Laye, avec Imagine R, vos trajets du quotidien sont facilités.

Un titre essentiel pour vous rendre à l'école... Mais pas que !

  • Avec Imagine R, plus de limites : bus, métro, RER, tram ou train, déplacez-vous 7J/7 et partout en Île-de-France
  • Une solution économique, 50% moins chère que le tarif Navigo classique
  • Un abonnement pensé pour les jeunes de moins de 26 ans

Bien plus qu'un abonnement

Avec Imagine R, vos trajets deviennent plus simples… et vos loisirs aussi :

  • des réductions exclusives chez plusieurs partenaires (cinéma, loisirs, culture...)
  • des offres spéciales pour vos sorties et activités partout en Île-de-France

Des formules adaptées pour tous les profils

Que vous soyez en primaire, au collège, au lycée ou en études supérieures, Imagine R s'adapte à chaque âge :

  • Junior (-11 ans) → 24,40€/an (hors frais de dossier)
  • Scolaire/Étudiant (-26 ans) → 374,40€/an (hors frais de dossier)
Le forfait Imagine R Junior : 24,40€/an pour des trajets illimités.
Le forfait Imagine R Scolaire/Étudiant : 374,40€/an pour voyager en illimité.
Découvrez en plus sur le forfait Imagine R et ses avantages ici !

Pour retrouver l’ensemble des actualités de votre territoire, rendez-vous sur le compte X (ex-Twitter) : @StGermain_IDFM