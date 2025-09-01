Un titre essentiel pour vous rendre à l'école... Mais pas que !
- Avec Imagine R, plus de limites : bus, métro, RER, tram ou train, déplacez-vous 7J/7 et partout en Île-de-France
- Une solution économique, 50% moins chère que le tarif Navigo classique
- Un abonnement pensé pour les jeunes de moins de 26 ans
Bien plus qu'un abonnement
Avec Imagine R, vos trajets deviennent plus simples… et vos loisirs aussi :
- des réductions exclusives chez plusieurs partenaires (cinéma, loisirs, culture...)
- des offres spéciales pour vos sorties et activités partout en Île-de-France
Des formules adaptées pour tous les profils
Que vous soyez en primaire, au collège, au lycée ou en études supérieures, Imagine R s'adapte à chaque âge :
- Junior (-11 ans) → 24,40€/an (hors frais de dossier)
- Scolaire/Étudiant (-26 ans) → 374,40€/an (hors frais de dossier)
