Actualités similaires

Du lundi 9 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025, partez à la chasse aux Pères Noël !
Cachés dans 10 de vos bus, tentez d'en trouver un, faites une photo et remportez un cadeau si vous êtes tiré au sort !
Le principe du jeu
10 Pères Noël ont été dissimulés dans vos bus. Votre mission ? En trouver un, faire un selfie et partager votre cliché sur notre compte X pour participer au tirage au sort.
Comment participer ?
- Être détenteur d'un compte personnel X
- S'abonner au compte X @Mtmorency_IDFM
- Republier le post du jeu
- Prendre une photo en selfie avec le sticker père noël à bord du bus
- Envoyer un message privé ou mentionner le compte avec la photo
- Préciser dans le post X contenant la photo, le " #MTMORENCYPhoto "
Un cadeau à gagner parmi de nombreux lots !
- 2 cartes de 5 places de cinéma UGC
- Un repas pour deux au restaurant " Au cœur de la forêt " à Montmorency
- 20 entrées pour l'espace aquatique " La vague " à Soisy-sous-Montmorency
Prêts à relever le défi ? Rendez-vous dès le 9 décembre à bord de vos bus pour commencer la chasse aux Pères Noël !