Actualités similaires

Jeu concours de Noël : les Pères Noël se cachent dans vos bus !

Publié le

Lecture 1 min

10 Pères Noël se sont glissés dans vos bus… à vous d'en trouver un !

Du lundi 9 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025, partez à la chasse aux Pères Noël !

Cachés dans 10 de vos bus, tentez d'en trouver un, faites une photo et remportez un cadeau si vous êtes tiré au sort !

Le principe du jeu

10 Pères Noël ont été dissimulés dans vos bus. Votre mission ? En trouver un, faire un selfie et partager votre cliché sur notre compte X pour participer au tirage au sort.

Comment participer ?

  1. Être détenteur d'un compte personnel X
  2. S'abonner au compte X @Mtmorency_IDFM
  3. Republier le post du jeu
  4. Prendre une photo en selfie avec le sticker père noël à bord du bus
  5. Envoyer un message privé ou mentionner le compte avec la photo
  6. Préciser dans le post X contenant la photo, le " #MTMORENCYPhoto "

Pour consulter le règlement complet du jeu concours, rendez-vous ci-dessous :

 -  688.9 KB

Un cadeau à gagner parmi de nombreux lots !

  • 2 cartes de 5 places de cinéma UGC
  • Un repas pour deux au restaurant " Au cœur de la forêt " à Montmorency
  • 20 entrées pour l'espace aquatique " La vague " à Soisy-sous-Montmorency

Prêts à relever le défi ? Rendez-vous dès le 9 décembre à bord de vos bus pour commencer la chasse aux Pères Noël !

