La descente à la demande à partir de 22h00 dès lundi 26 février 2024 sur votre ligne 6134

A partir du lundi 26 février 2024, tous les soirs à partir de 22h, vous avez la possibilité de demander au conducteur de votre ligne 6134 vous arrêter au plus près de votre destination, entre deux arrêts de bus.

Où puis-je descendre ?

L'arrêt demandé doit se trouver sur l'itinéraire de la ligne 6134, entre deux points d'arrêts. Le conducteur décide du lieu de descente exact, au plus près de votre destination bien sûr, mais aussi bien éclairé, avec une bonne visibilité et en toute sécurité.

Comment indiquer à quel endroit je veux descendre ?

Il vous suffit de prévenir le conducteur, au plus tard un arrêt avant votre destination. La descente se fera alors par la porte avant uniquement. Avec ce nouveau dispositif, vous pourrez non seulement bénéficier d’un service plus sécurisé mais également gagner du temps en vous rapprochant de votre destination finale.

Une question sur ce dispositif ?

Consultez la page dédiée à ce sujet en cliquant ici.