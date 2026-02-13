Actualités similaires

Un nouvel accès à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle en seulement 1h depuis Argenteuil en passant par la gare de Saint-Denis Pleyel.
L’arrivée de la ligne express 9517 permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) en connexion avec le RER B :
- En seulement 1h depuis la gare d’Argenteuil - en connexion avec le train J
- En 45 minutes depuis Saint-Denis - en connexion avec les RER B et D et les métros 13 et 14
La ligne 9517 opèrera tous les jours du lundi au dimanche de 5h10 à 00h30 :
- Du lundi au vendredi, avec un bus toutes les 15 minutes de 6h à 9h et de 15h30 à 19h, et toutes les 30 minutes le reste de la journée
- Le week-end, avec un bus toutes les 20 minutes en journée, et toutes les 30 minutes en soirée
Les lignes Express : des cars modernes pour des trajets agréables
La flotte de la ligne 9517 est entièrement composée de véhicules neufs roulant au biométhane, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les cars sont équipés de climatisation et de ports USB vous permettant de voyager confortablement.
Vos déplacements avec la ligne 9517 ne seront pas seulement marqués par la rapidité caractéristique des lignes express, mais également par le gain de temps libre qu’elles octroient : voyager sans subir le stress lié à la conduite, et transformer un temps de trajet en moment de travail, ou de détente !
Avec la ligne Express 9517, direction l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle !
Rejoindre l'aéroport depuis Argenteuil, Saint-Denis Pleyel ou Paris n'a jamais été aussi facile !
Tous les véhicules sont munis de compartiments à bagages ainsi que de soutes afin de vous permettre d'opter pour le bus pour vous rendre à l'aéroport. Faire le choix de la 9517, c'est choisir le confort, la rapidité, et l'économie ! C'est gratuit si vous êtes titulaire d'un forfait Navigo, 1,64€ avec le Passe Navigo Liberté +, 2,05€ avec le Passe Navigo Easy, et 2,55€ si vous choisissez le ticket d'accès à bord CB ou SMS.
Pour compléter l’offre de bus vers l’aéroport de Paris Roissy – Charles de Gaulle, Transdev Express Roissy opérera également à partir du 1er mars les lignes 350 et 351 historiquement opérées par la RATP.