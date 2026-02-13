Actualités similaires

Un nouvel accès à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle en seulement 1h depuis Argenteuil en passant par la gare de Saint-Denis Pleyel.

L’arrivée de la ligne express 9517 permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) en connexion avec le RER B :

En seulement 1h depuis la gare d’Argenteuil - en connexion avec le train J

En 45 minutes depuis Saint-Denis - en connexion avec les RER B et D et les métros 13 et 14

La ligne 9517 opèrera tous les jours du lundi au dimanche de 5h10 à 00h30 :