Actualités similaires

Un nouvel accès à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle en seulement 1h depuis Ermont - Eaubonne en passant par la gare de Garges - Sarcelles

L’arrivée de la ligne express 9509 permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) en connexion avec le RER B :

En seulement 1h depuis la gare d’Ermont - Eaubonne - en connexion avec le RER C et les trains H et J

En 23 minutes depuis la gare de Garges Sarcelles - en connexion avec le RER D et le tram T5

La ligne 9509 opèrera tous les jours du lundi au samedi :