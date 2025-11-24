Actualités similaires

Lancement de la ligne Express 9509 au 1er décembre 2025

Publié le

La ligne Express 9509 relie la gare d’Ermont - Eaubonne à Roissypôle en passant par la gare de Garges - Sarcelles. Elle permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle et la zone aéroportuaire, tout en assurant une connexion avec le RER B.

Un nouvel accès à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle en seulement 1h depuis Ermont - Eaubonne en passant par la gare de Garges - Sarcelles

L’arrivée de la ligne express 9509 permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) en connexion avec le RER B :

  • En seulement 1h depuis la gare d’Ermont - Eaubonne - en connexion avec le RER C et les trains H et J
  • En 23 minutes depuis la gare de Garges Sarcelles - en connexion avec le RER D et le tram T5

La ligne 9509 opèrera tous les jours du lundi au samedi :

  • Du lundi au vendredi, de 5h30 à 22h30 avec un bus toutes les 15 minutes de 6h à 9h et de 15h30 à 19h, et toutes les 30 minutes le reste de la journée
  • Le samedi, avec un bus toutes les heures

Les lignes Express : des cars modernes pour des trajets agréables

La flotte de la ligne 9509 est entièrement composée de véhicules neufs roulant au gaz naturel vert (GNV), accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les cars sont équipés de climatisation et de ports USB vous permettant de voyager confortablement. Vos déplacements avec la ligne 9509 ne seront pas seulement marqués par la rapidité caractéristique des lignes express, mais également par le gain de temps libre qu’elles octroient : voyager sans subir le stress lié à la conduite, et transformer un temps de trajet en moment de travail, ou de détente !

Cars Express
Nouveaux cars express de la ligne 9509

Quatre cars express alignés

