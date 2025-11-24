Actualités similaires

Un nouvel accès à l'aéroport Paris - Charles de Gaulle en seulement 1h depuis Ermont - Eaubonne en passant par la gare de Garges - Sarcelles
L’arrivée de la ligne express 9509 permettra de rejoindre l’aéroport Paris - Charles de Gaulle (Roissypôle) en connexion avec le RER B :
- En seulement 1h depuis la gare d’Ermont - Eaubonne - en connexion avec le RER C et les trains H et J
- En 23 minutes depuis la gare de Garges Sarcelles - en connexion avec le RER D et le tram T5
La ligne 9509 opèrera tous les jours du lundi au samedi :
- Du lundi au vendredi, de 5h30 à 22h30 avec un bus toutes les 15 minutes de 6h à 9h et de 15h30 à 19h, et toutes les 30 minutes le reste de la journée
- Le samedi, avec un bus toutes les heures
Les lignes Express : des cars modernes pour des trajets agréables
La flotte de la ligne 9509 est entièrement composée de véhicules neufs roulant au gaz naturel vert (GNV), accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les cars sont équipés de climatisation et de ports USB vous permettant de voyager confortablement. Vos déplacements avec la ligne 9509 ne seront pas seulement marqués par la rapidité caractéristique des lignes express, mais également par le gain de temps libre qu’elles octroient : voyager sans subir le stress lié à la conduite, et transformer un temps de trajet en moment de travail, ou de détente !
Quatre cars express alignés