Actualités similaires

Un dispositif spécial de renfort est mis en place à partir du 1er mars 2026 afin de palier les travaux de modernisation en cours sur le RER B. Des courses de renforts sont mises en place en semaine en soirée à partir de 22h jusqu'à 1h du matin, et les weekends du :

Samedi 21 mars au dimanche 22 mars en journée et soirée

Pont du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai en journée et soirée

Pont du lundi de Pentecôte du samedi 23 mai au lundi 25 mai en journée et soirée

En soirée et durant les weekend concernés, la ligne Express 9517 bénéficie de courses supplémentaires et d’horaires élargis.

Les courses de renfort sont directes entre la gare de Roissypôle et La Plaine-Stade de France. Elles desservent ensuite l'arrêt Stade de France - Saint-Denis et sont terminus à Saint-Denis Pleyel, et ce dans les deux sens de circulation.

Vous pouvez retrouver les courses de renforts (surlignées en bleu) dans la fiche horaire ci-dessous.