Actualités similaires

Une nouvelle numérotation sur le territoire de Paris Saclay

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, dont 1 500 en grande couronne, et la numérotation conduisait à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y avait par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Les numéros changent pour que chaque ligne en Île-de-France ait un numéro unique.

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire de Paris Saclay les lignes de bus commencent désormais par 46.

À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris afin de faciliter le changement.

Exemple : la ligne 1 devient la 4601.

Les numéros des lignes Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département.

Exemple : La ligne Express 91-05 devient la 9105.

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.

Quand est-ce que les lignes changent de numéro ?

A l'exception des lignes 4602, 4621 et 4622 qui ont intégré la renumérotation régionale le 22 avril 2025, l'ensemble des lignes du territoire Paris Saclay change de numéro à compter du lundi 15 septembre 2025.