Actualités similaires

Nouveau parking vélos d’Épinay-sur-Orge, le 6ème du territoire !

Publié le

Pour faciliter vos déplacements à vélo, Île-de-France Mobilités met à votre disposition un service de Parkings Vélos sécurisés aux abords des gares RER de Bures-sur-Yvette, Epinay-sur Orge, Gif-sur-Yvette, Le Guichet, Lozère et Massy-Palaiseau.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau parking vélo sécurisé à Épinay-sur-Orge.

Celui-ci est situé au 2 rue du Grand Vaux et offre un espace adapté pour le stationnement des vélos dans un environnement sécurisé et protégé.

Il est accessible 7 jours sur 7 et peut accueillir jusqu'à 40 vélos. 

Tous les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités sont : 

• accessibles 24h/24 et 7j/7 

• sécurisés par un contrôle d’accès via un passe Navigo et de la vidéoprotection 

• abrités et éclairés 

• situés au plus proche des gares 

• facilement repérables (identité visuelle uniforme) 

• équipés de station de gonflage et de boite à outils 

L’abonnement à un Parking Vélos est gratuit pour les personnes ayant un abonnement aux transports en commun annuel valide (Navigo annuel, Navigo tarification senior, Imagine R).

Pour les autres utilisateurs, 3 formules d’abonnement sont proposées : 

• Abonnement journalier : 2 € 

• Abonnement mensuel : 10 € 

• Abonnement annuel : 30 € 

La gratuité est valable pour l’abonnement à un premier Parking Vélos pour une période donnée (journée, mois, année). Si vous souhaitez vous abonner à plusieurs Parkings Vélos de manière simultanée, l’abonnement sera ensuite payant. 

Pour souscrire, retrouvez toutes les modalités et détails de la tarification

Une question ? Vous pouvez nous joindre : 

• par téléphone, au 0 806 079 231, du lundi au vendredi de 7h à 21h et le samedi de 9h à 17h (sauf jours fériés) 

• sur le : formulaire de contact

 Pour + d’infos sur les Parkings Vélos Île-de-France mobilités : https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo  

