Actualités similaires

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau parking vélo sécurisé à Épinay-sur-Orge.
Celui-ci est situé au 2 rue du Grand Vaux et offre un espace adapté pour le stationnement des vélos dans un environnement sécurisé et protégé.
Il est accessible 7 jours sur 7 et peut accueillir jusqu'à 40 vélos.
Tous les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités sont :
• accessibles 24h/24 et 7j/7
• sécurisés par un contrôle d’accès via un passe Navigo et de la vidéoprotection
• abrités et éclairés
• situés au plus proche des gares
• facilement repérables (identité visuelle uniforme)
• équipés de station de gonflage et de boite à outils
L’abonnement à un Parking Vélos est gratuit pour les personnes ayant un abonnement aux transports en commun annuel valide (Navigo annuel, Navigo tarification senior, Imagine R).
Pour les autres utilisateurs, 3 formules d’abonnement sont proposées :
• Abonnement journalier : 2 €
• Abonnement mensuel : 10 €
• Abonnement annuel : 30 €
La gratuité est valable pour l’abonnement à un premier Parking Vélos pour une période donnée (journée, mois, année). Si vous souhaitez vous abonner à plusieurs Parkings Vélos de manière simultanée, l’abonnement sera ensuite payant.
Une question ? Vous pouvez nous joindre :
• par téléphone, au 0 806 079 231, du lundi au vendredi de 7h à 21h et le samedi de 9h à 17h (sauf jours fériés)
• sur le : formulaire de contact
Pour + d’infos sur les Parkings Vélos Île-de-France mobilités : https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo