Actualités similaires

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau parking vélo sécurisé à Épinay-sur-Orge.

Celui-ci est situé au 2 rue du Grand Vaux et offre un espace adapté pour le stationnement des vélos dans un environnement sécurisé et protégé.

Il est accessible 7 jours sur 7 et peut accueillir jusqu'à 40 vélos.