Actualités similaires

Une nouvelle numérotation sur le territoire du Pays Briard

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire du Pays Briard, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 31.

À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris au mieux afin de faciliter le changement (exemple : la 01 devient 3101, etc.).

Enfin, les numéros des lignes Express commencent par le numéro de leur département (Express 16 devient la ligne 7716).

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.