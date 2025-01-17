Actualités similaires

Le 17 février 2025, vos lignes de bus évoluent et changent de numéro !

A partir du 17 février 2025 Île-de-France Mobilités met en place une nouvelle numérotation plus lisible et plus simple des lignes de bus, cars et transport à la demande du territoire du Pays Briard. Dans le secteur de Gretz-Armainvilliers et Tournan-en-Brie : 👉 une restructuration de la ligne 11 en trois nouvelles lignes 👉 une restructuration des lignes de Transport à la Demande 11 et 7 en un service unique fonctionnant en heures creuses

Une nouvelle numérotation sur le territoire du Pays Briard

Pourquoi le numéro des lignes change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.

Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !

Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire du Pays Briard, toutes les lignes de bus commenceront désormais par 31.

À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris au mieux afin de faciliter le changement (exemple : la 01 devient 3101, etc.).

Enfin, les numéros des lignes Express commencent par le numéro de leur département (Express 16 devient la ligne 7716).

Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?

Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.

Découvrez ici le récapitulatif de vos nouveaux numéros

Consulter le tableau de correspondance des nouvelles lignes

Pour en savoir plus sur la renumérotation régionale

L’ancienne ligne 11 est remplacé par trois nouvelles lignes, pour plus de lisibilité :​

  • Ligne 3111 : elle permettra le rabattement vers la gare de Gretz-Armainvilliers pour les quartiers situés au sud​ de la gare
  • Ligne 3112  : elle rejoindra les gares de Gretz-Armainvilliers et Tournan-en-Brie et desservira le centre-ville de Gretz-Armainvilliers et le quartier du Vieux Moulin​
  • Ligne 3113 : cette ligne assurera la desserte de la zone d’activités Gilbert PILLET de Gretz-Armainvilliers

 

Des lignes de transport à la demande plus adaptées aux besoins de mobilité des voyageurs

La desserte actuelle des communes de Gretz-Armainvilliers et Tournan-en-Brie en heures creuses s’effectue par un système de Transport à la Demande en « lignes virtuelles », c’est-à-dire reprenant les itinéraires des lignes 11 à Gretz-Armainvilliers et 7 à Tournan-en-Brie avec des horaires fixes). A compter du 17 février 2025, la desserte va évoluer avec la création d’une zone de Transport à la Demande unique, desservant les deux communes.

Le service reste disponible entre 9h et 17h​.

La grande différence : le trajet est possible entre n’importe quel arrêt des lignes 7 et 11 actuelles et un des générateurs suivants : gare de Tournan-en-Brie, gare de Gretz-Armainvilliers, clinique de Tournan, ZA de Gretz et Tournan. Les déplacements seront également possibles entre ces générateurs.

Quels sont les avantages d’un TAD zonal ?

Le TAD zonal permet une plus grande liberté temporelle de réservation : les clients ne sont plus contraints de se déplacer selon les horaires d’une ligne virtuelle​. Ainsi, les déplacements en heures creuses seront facilités.

 

En savoir plus sur le Transport à la Demande en Île-de-France

Pour retrouver les infos de l’ensemble de vos lignes : 

Site internet : www.iledefrance-mobilites.fr et appli mobile Île-de-France Mobilités

Pour calculer votre trajet :
> Me déplacer > Itinéraire

> Me déplacer > Horaires > Sélectionnez une ligne

Pour suivre les actualités locales (uniquement sur le site) :

Actus > Pays Briard

Sur Twitter : @PaysBriard_IDFM

Par téléphone au 01 80 97 93 41

