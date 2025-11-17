Actualités similaires

A l'approche des fêtes de fin d'année, Île-de-France Mobilités organise à nouveau une collecte de jouets à bord du Bus de Noël sur le territoire du Pays Briard !

Un bus décoré aux couleurs festives sillonne plusieurs villes pour collecter des jouets en faveur des enfants des plusieurs associations (Secours Catholique-Caritas France, APF France handicap et Les Restos du Coeur). Cette action solidaire organisée avec le soutien des associations locales et partenaires engagés, fait appel à la générosité des habitants afin d'offrir un Noël magique à chaque enfant.



Seuls les jouets en bon état et en fonctionnement seront acceptés et pour une raison d'hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

En remerciement, collations et petits cadeaux seront remis par le père noël en personne !!!

Mobilisez-vous pour ce projet solidaire itinérant au profit des enfants !

Retrouvez ci-dessous les dates de passage du bus de Noël 2025 dans chaque commune ainsi que les lieux et horaires de présence :

Villecresnes → 26 novembre & 6 décembre (15h-19h) – Place du Haut Marché



Servon → 25 novembre & 3 décembre (15h-19h) – Salle Roger Coudert



Varennes-Jarcy → 29 novembre & 30 novembre (15h-19h) - parking de l’école



Brie-Comte-Robert → 27 novembre & 4 décembre (15h-19h) - Parking d'Hyper U