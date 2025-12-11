Actualités similaires

Pourquoi le numéro de votre ligne de bus change ?

Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1 900 lignes, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro. Île-de-France Mobilités souhaite améliorer la lisibilité du réseau de bus régional, en travaillant sur la numérotation des lignes de bus afin que chacune ait un numéro unique.

L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique.

Comment vous repérer dans les nouveaux numéros ?

Sur le territoire du Vexin, l’ensemble de vos lignes est désormais renommé à partir de l’indicatif « 11 » (exemple : la ligne 95-05 devient la ligne 1101).

Dans toute l’Île-de-France, les lignes Express se verront, quant à elles, attribuer un indicatif de leur département suivi d’un chiffre propre (exemple : la ligne Express 95-04 devient la ligne 9504). Ces modifications seront effectives à partir du 5 janvier 2026. Seuls les cars de nuit et Transport à la Demande (TàD) restent inchangés.

Que va vous apporter ce nouveau numéro ?

Vous allez pouvoir retrouver votre ligne plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !

Ainsi, lorsque vous taperez son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, vous pourrez accéder directement aux informations qui vous concernent.