Nouvelle ligne 1119 : une liaison plus rapide entre La Roche-Guyon et Mantes-la-Jolie dès le 9 mars 2026

Publié le

Lecture 1 min

À compter du 9 mars 2026, une nouvelle ligne viendra renforcer l’offre de transport sur le territoire : la ligne 1119 reliera directement La Roche-Guyon à Mantes-la-Jolie. Pensée en priorité pour les actifs, cette nouvelle ligne offrira également une desserte des établissements scolaires privés Mantois.

Une liaison plus directe vers la gare de Mantes-la-Jolie

La ligne 1119 proposera un itinéraire plus direct vers la Gare de Mantes-la-Jolie, facilitant les correspondances avec les modes lourds et les autres lignes de bus.

Grâce à ce tracé optimisé, les voyageurs pourront bénéficier :

  • D’un gain de temps d'environ 20 minutes par rapport à la ligne 1111
  • De courses avec des horaires calés aux principales heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires privés de Mantes-la-Jolie

Un renfort pour la ligne 1111

La mise en service de la ligne 1119 permettra également de renforcer la ligne 1111, améliorant ainsi les conditions de transport, notamment pour les scolaires.

Cette évolution vise à faciliter les déplacements des élèves et à améliorer les conditions d’accès aux établissements scolaires ainsi qu'à la gare de Mantes-la-Jolie.

Retrouvez vos horaires sur le site Île-de-France Mobilités : me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Pour suivre l'actualité, suivez nous sur notre compte X @Vexin_IDFM !

Actualités similaires