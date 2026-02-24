Actualités similaires

Une liaison plus directe vers la gare de Mantes-la-Jolie

La ligne 1119 proposera un itinéraire plus direct vers la Gare de Mantes-la-Jolie, facilitant les correspondances avec les modes lourds et les autres lignes de bus.

Grâce à ce tracé optimisé, les voyageurs pourront bénéficier :

D’un gain de temps d'environ 20 minutes par rapport à la ligne 1111

De courses avec des horaires calés aux principales heures d’entrée et de sortie des établissements scolaires privés de Mantes-la-Jolie

Un renfort pour la ligne 1111

La mise en service de la ligne 1119 permettra également de renforcer la ligne 1111, améliorant ainsi les conditions de transport, notamment pour les scolaires.

Cette évolution vise à faciliter les déplacements des élèves et à améliorer les conditions d’accès aux établissements scolaires ainsi qu'à la gare de Mantes-la-Jolie.

Retrouvez vos horaires sur le site Île-de-France Mobilités : me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr