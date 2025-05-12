Actualités similaires

Bonne nouvelle pour tous les voyageurs nocturnes !



Que vous sortiez tard, commenciez votre journée très tôt ou cherchiez simplement une solution pratique pour rejoindre la capitale, le bus de nuit N123 est fait pour vous.

Départs réguliers toutes les heures à partir de 23h40 – Ne ratez plus vos trains, vols ou soirées parisiennes !

Écologique et économique – Moins cher qu'un taxi, plus vert que la voiture.

Idéal pour les travailleurs de nuit, noctambules ou voyageurs matinaux.

18 arrêts pratiques sur le territoire et en plein cœur de Paris.

Avec le bus de nuit N123, vous bénéficiez d'une solution fiable et flexible pour vos déplacements nocturnes.



Simplifiez vos trajets de nuit et rejoignez Paris en toute sérénité !