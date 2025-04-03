Actualités similaires

À partir du 28 avril 2025, les usagers de la ligne de bus 2228 pourront bénéficier d’un nouvel arrêt stratégique à « Les Pléiades », situé à Serris. Ce changement vise à faciliter les correspondances et améliorer la mobilité dans le secteur.

Désormais, chaque passage de la ligne 2228 inclura cet arrêt, permettant ainsi une connexion simplifiée avec les lignes 2231, 2234 et 2292. Grâce à cette nouvelle desserte, les voyageurs pourront rejoindre aisément plusieurs gares du réseau francilien, dont :

Marne-la-Vallée Chessy (RER A)

Val d’Europe (RER A)

Bussy-Saint-Georges (RER A)

Tournan-en-Brie (RER E / Ligne P)

Par ailleurs, les passagers de la ligne 2231 auront la possibilité de rejoindre Villages Nature, renforçant ainsi les connexions vers cette destination d'intérêt.

Au-delà de son rôle de pôle de correspondance, l’arrêt « Les Pléiades » est aussi situé à proximité d’une zone commerciale, d’une zone d’activités et de résidences hôtelières, offrant ainsi un accès facilité à de nombreux services.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’optimiser les déplacements et d’offrir aux voyageurs une meilleure interconnexion au sein du réseau de transports en commun d'Île-de-France Mobilités.