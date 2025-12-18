Actualités similaires

Votre ligne 5313 évolue !
- Votre ligne 5313 remplace les lignes 5331 et 5352 en reprenant l’ensemble des arrêts.
- Elle relie Rambouillet à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en desservant les établissements scolaires : collège Pierre de Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse), collège Racinay (Rambouillet) et lycée Bascan (Rambouillet)
Votre ligne 5330 évolue !
- Un itinéraire entre Rambouillet - Saint-Rémy-lès-Chevreuse plus clair et une desserte renforcée des communes du Sud-Ouest du territoire : Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Rambouillet, et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Une offre renforcée avec 10 courses par jour vers la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et 8 courses par jour vers la gare de Rambouillet.
Votre ligne 5337 évolue !
- Votre ligne 5337 fusionne avec votre ligne 5275 en reprenant tous les arrêts.
- Elle permet de rejoindre les principaux points d’intérêt du Perray-en-Yvelines depuis les gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et des Essarts-le-Roi en correspondance avec le RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) et la ligne N (Le Perray-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi).
- Une offre renforcée avec 11 allers-retours par jour dans chaque direction en période scolaire.
Rentrez plus tard en toute sécurité, nos bus vous raccompagnent !
Avec le nouveau service Bus de Soirée, déplacez-vous le soir depuis la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
- Sans réservation, un départ toutes les 30 min vers l’ensemble des arrêts des communes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de Chevreuse, avec la possibilité de descendre entre deux arrêts sur demande auprès du conducteur.
- Une connexion avec le RER B en provenance de Paris, du lundi au vendredi de 21h à 23h (hors jours fériés), le samedi, dimanche et jours fériés de 21h à 22h.
Vous voyagiez avec le TàD ? Vos habitudes changent !
- Les lignes 5339 est remplacée par le TàD de la Vallée de Chevreuse, la ligne 5383 est remplacée par le TàD du Pays de Limours.
- Accessible sur réservation préalable, le TàD vous permet de rejoindre l’ensemble des points d’arrêts des ex lignes 5339 et 5383 de manière plus directe.
Réservation sur tad.iledefrance-mobilites.fr ou par téléphone au 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)