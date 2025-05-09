Actualités similaires

Certaines lignes du territoire Centre et Sud Yvelines changent d'horaire à partir du lundi 12 mai 2025 :
Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :
- Ligne 5216 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5297 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5298 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5314 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5323 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5325 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5328 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5367 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5371 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 5379 : nouveau dépliant disponible ici.
- Ligne 7817 : nouveau dépliant disponible ici.
