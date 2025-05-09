Actualités similaires

Nouveaux horaires à partir du 12 mai 2025 !

Publié le

Vos horaires de bus changent à partir du lundi 12 mai 2025 sur certaines lignes !

Certaines lignes du territoire Centre et Sud Yvelines changent d'horaire à partir du lundi 12 mai 2025 :

Vous trouverez le détail des lignes concernées ci-dessous :

  • Ligne 5216 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5297 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5298 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5314 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5323 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5325 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5328 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5367 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5371 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 5379 : nouveau dépliant disponible ici.
  • Ligne 7817 : nouveau dépliant disponible ici.

