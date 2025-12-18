Actualités similaires

Dans sa démarche d'amélioration de tout le parcours voyageur, Île-de-France Mobilités expérimente une nouvelle plateforme numérique dans les bus du Haut Val d'Oise, facile d'usage et vous permettant de retrouver au plus vite vos objets perdus !

Comment ça marche ?

Signalez la perte : Déclarez sans attendre la perte de votre objet sur la Plateforme d'objets trouvés d'Île-de-France Mobilités. N’hésitez pas à solliciter un agent si besoin ! Un email ou sms de confirmation de votre déclaration vous sera directement envoyé. Nous faisons les recherches : Nous comparons en temps réel les objets enregistrés par nos agents et les objets déclarés par les voyageurs. L’objet est retrouvé : Si votre objet est retrouvé, nous vous prévenons par sms ou email selon votre préférence, pour organiser la restitution.

Avantages

Simplicité : Déclarez facilement un objet perdu en ligne sans avoir à vous déplacer.

Gain de Temps : Suivez l'évolution de la recherche et récupérez rapidement vos objets retrouvés.

Efficacité : Un système automatisé permet une gestion rapide et centralisée des objets trouvés, augmentant ainsi les chances de retrouver vos biens.

Accessibilité : Le service est disponible pour tous, 24h/24 et 7j/7, directement via le site internet.

Quels types d'objets peuvent être déclarés ?

Tous types d'objets peuvent être déclarés comme perdus qu'il s'agisse d'un sac, d'un portefeuille, d'un téléphone portable, ou d'autres objets personnels laissés dans les bus ou aux arrêts du territoire.

En cas de besoin, nos agents sont là pour vous aider à remplir la déclaration de perte. N'hésitez pas à les solliciter !