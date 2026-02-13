Actualités similaires

Tout savoir sur le Transport à la Demande sur le territoire de Carnelle Pays de France en direction de Goussainville et Luzarches
Le TàD de Goussainville - Luzarches est un nouveau service de transport sur réservation. Ce service à la demande permet de répondre à un besoin de desserte non assuré par les lignes existantes sur le territoire de Carnelle Pays de France.
Ce Transport à la Demande dessert les 20 principaux arrêts et lieux d'intérêt de 12 communes :
Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville et Luzarches.
ATTENTION :
- au départ de la gare de Goussainville, les arrêts "La Halle" et "Gare de Luzarches" ne sont pas desservis.
- au départ de la gare de Luzarches, les arrêts "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" et "Gare de Goussainville" ne sont pas desservis.
Comment cela fonctionne ?
Après avoir réservé votre trajet, un véhicule vient vous chercher à un point d’arrêt proche de chez vous, et vous dépose à un point d’intérêt du territoire de votre choix.
Le service fonctionne de 5h à 19h30, du lundi au vendredi, toute l'année.
Le TàD est accessible à toute personne possédant un titre de transport valable (Passe Navigo, Carte imagine R…). Etant complémentaire au réseau de bus, nous vous invitons à consulter notre dépliant sur le site internet afin de prendre connaissance des dessertes par communes !
Pour réserver votre trajet, c’est simple !
Vous pouvez vous inscrire et réserver votre trajet sur l’une des 3 plateformes suivantes :
- Sur l’application mobile « TàD Île-de-France Mobilités »
- Sur le site internet dédiée au TàD : tad.iledefrance-mobilites.fr
- Par téléphone au 0800 10 20 20 (service ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 18h)
Pour un maximum de confort, vous pouvez réserver votretrajet de 1h et jusqu’à 30 jours avant votre trajet.