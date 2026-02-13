Actualités similaires

Tout savoir sur le Transport à la Demande sur le territoire de Carnelle Pays de France en direction de Goussainville et Luzarches

Le TàD de Goussainville - Luzarches est un nouveau service de transport sur réservation. Ce service à la demande permet de répondre à un besoin de desserte non assuré par les lignes existantes sur le territoire de Carnelle Pays de France.

Ce Transport à la Demande dessert les 20 principaux arrêts et lieux d'intérêt de 12 communes :

Bellefontaine, Belloy-en-France, Epinay-Champlâtreux, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Mareil-en-France, Villiers-le-Sec, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France, Goussainville et Luzarches.



ATTENTION :

- au départ de la gare de Goussainville, les arrêts "La Halle" et "Gare de Luzarches" ne sont pas desservis.

- au départ de la gare de Luzarches, les arrêts "Olympiades", "Carrefour de l'Europe", "Rond-Point de l'Europe" et "Gare de Goussainville" ne sont pas desservis.