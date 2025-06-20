Actualités similaires

Vos horaires d'été sont 100% dématérialisés

Les fiches horaires dématérialisées, un choix pour l'environnement

Dans un souci de réduction de notre impact environnemental, nous faisons évoluer nos pratiques pour limiter l’utilisation de papier. Chaque année, des milliers de dépliants sont imprimés, distribués mais une grande partie est peu consultée avant d’être jetée.

Ce volume représente une consommation importante de ressources naturelles.

Cette décision s’inscrit dans une démarche écoresponsable engagée depuis plusieurs années :

  • Réduction des déchets
  • Moins de gaspillage papier
  • Moins de transports liés à la distribution

Où consulter vos horaires ?

L’information voyageur reste entièrement accessible :

📱 Application Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Site internet Ile-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires

🚌 Horaires affichés aux arrêts et dans les véhicules

📞 Service téléphonique gratuit : 0 800 10 20 20

🤝 Nos agents en gare ou à bord restent à votre écoute pour vous accompagner

🖨️ Impression ponctuelle à la demande en contactant notre centre de relation client au 0 800 10 20 20

Retrouvez ci dessous les horaires de vos lignes :

4501
4502
4503
4504
4505
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4520
4521
4522
4523
4524
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
9114
9115

