Actualités similaires

Dans un souci de réduction de notre impact environnemental, nous faisons évoluer nos pratiques pour limiter l’utilisation de papier. Chaque année, des milliers de dépliants sont imprimés, distribués mais une grande partie est peu consultée avant d’être jetée.

Ce volume représente une consommation importante de ressources naturelles.

Cette décision s’inscrit dans une démarche écoresponsable engagée depuis plusieurs années :

Réduction des déchets

Moins de gaspillage papier

Moins de transports liés à la distribution

Où consulter vos horaires ?

L’information voyageur reste entièrement accessible :

📱 Application Île-de-France Mobilités (Android / iOS)

💻 Site internet Ile-de-France Mobilités > Me déplacer > Horaires

🚌 Horaires affichés aux arrêts et dans les véhicules

📞 Service téléphonique gratuit : 0 800 10 20 20

🤝 Nos agents en gare ou à bord restent à votre écoute pour vous accompagner

🖨️ Impression ponctuelle à la demande en contactant notre centre de relation client au 0 800 10 20 20

Retrouvez ci dessous les horaires de vos lignes :