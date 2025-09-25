Actualités similaires

Les Parkings Vélos sont l’une des réponses aux nouveaux besoins de déplacement des Franciliens. Remplacer la voiture par le vélo pour se rendre à la gare permet d’éviter les embouteillages et les difficultés de stationnement tout en réduisant son impact environnemental et en restant actif au quotidien.
Changez de mode. Pas de vie.
Avec les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités, le combo vélo + transports en commun c'est plus simple que vous ne l'imaginez !
Découvrez les Parkings Vélos près de votre gare sur www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos
Sur le territoire de Sénart, 3 Parkings Vélos n’attendent plus que votre vélo en :
- Gare de Cesson :
Avec 40 places en consignes sécurisées.
- Gare de Lieusaint-Moissy :
Avec 60 places en consignes sécurisés côté Moissy-Cramayel
Avec 60 places en consignes sécurisés côté Lieusaint (jardin de la gare)
Parking Vélos, le service de mobilité douce pour tous
Le Parking Vélos Île-de-France Mobilités vous offre un stationnement de qualité sans contrainte avec :
- une ouverture 24h/24 et 7j/7,
- une situation au plus proche des gares et stations,
- des arceaux sécurisés pour accrocher votre vélo,
- un service de vidéoprotection,
- des équipements annexes tels que les prises pour vélos à assistance électrique, les pompes à vélo, les kits de réparation et d’entretien.
Photo du Parking Vélos de Lieusaint-Moissy
Les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités sont gratuits pour les personnes ayant un abonnement aux transports en commun annuel valide (Navigo, Navigo imagine R, Navigo senior). Les abris libre accès sont accessibles à tous, sans abonnement ni réservation. Pour les autres utilisateurs des consignes sécurisées, trois formules d’abonnement sont proposées :
- Abonnement journalier : 2 €
- Abonnement mensuel : 10 €
- Abonnement annuel : 30 €