Actualités similaires

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.

Nous vous donnons rendez-vous au :

Centre Opérationnel Bus de Sénart

Avenue René Cassin 77127 Lieusaint

Accès BUS : lignes 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 ou Tzen1 + 3 minutes de marche à pied

Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.