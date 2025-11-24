Actualités similaires

Visitez le Centre Opérationnel Bus de Lieusaint et découvrez son fonctionnement. Rendez-vous le mercredi 17 septembre de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30 et le samedi 20 septembre de 10h à 12h.
Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?
A l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus (COB) de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports : le métier de conducteur, l’atelier de maintenance, le Poste de Commandement Centralisé (PCC), le parc de véhicules et bien plus encore !
Rencontrez nos équipes au COB de Lieusaint le mercredi 17 septembre 2025 de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30 et le samedi 20 septembre de 10h à 12h.
Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.
Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.
Nous vous donnons rendez-vous au :
Centre Opérationnel Bus de Sénart
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint
Accès BUS : lignes 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 ou Tzen1 + 3 minutes de marche à pied
Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.
Pour en savoir plus sur les actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @Senart_IDFM