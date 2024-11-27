Actualités similaires

- Un accès direct depuis la commune de Chambourcy vers la Gare de Poissy pour rejoindre efficacement la Gare de Paris Saint-Lazare.
- Des correspondances permanentes avec le RER A et le transilien J pour des trajets plus directs vers Paris.
Les points d’intérêt desservis par votre ligne 8 :
- Le centre-ville de Chambourcy, la Poste, un bureau de tabac (arrêt « Mairie de Chambourcy ») ;
- Le centre commercial, le collège André Derain (arrêt « Collège André Derain ») ;
- Des restaurants, une salle de sport (arrêt « Renaissance ») ;
- Le centre des finances publiques, l’EHPAD, l’école Montessori Bilingue de Poissy (EMB Poissy) (arrêt « Centre des Impôts ») ;
- Le centre dentaire, la CPAM, le Musée du jouet, la mairie de Poissy (arrêt « Le Cep »).