Actualités similaires

Avec la ligne 8, Paris est à portée de bus !

  • Un accès direct depuis la commune de Chambourcy vers la Gare de Poissy pour rejoindre efficacement la Gare de Paris Saint-Lazare.
  • Des correspondances permanentes avec le RER A et le transilien J pour des trajets plus directs vers Paris.

Les points d’intérêt desservis par votre ligne 8 :

  • Le centre-ville de Chambourcy, la Poste, un bureau de tabac (arrêt « Mairie de Chambourcy ») ;
  • Le centre commercial, le collège André Derain (arrêt « Collège André Derain ») ;
  • Des restaurants, une salle de sport (arrêt « Renaissance ») ;
  • Le centre des finances publiques, l’EHPAD, l’école Montessori Bilingue de Poissy (EMB Poissy) (arrêt « Centre des Impôts ») ;
  • Le centre dentaire, la CPAM, le Musée du jouet, la mairie de Poissy (arrêt « Le Cep »).
