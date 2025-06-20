Qu’est-ce que le forfait Imagine R ?
Il accompagne les jeunes franciliens de moins de 26 ans pour des déplacements en illimité dans toute l’Île-de-France.
- C’est le titre de transport le plus économique si vous voyagez régulièrement
- Il offre 50% d’économie par rapport au prix du forfait Navigo annuel
- C’est un forfait « toutes zones » qui permet de voyager sur l’ensemble du réseau Île-de-France, tous les jours de la semaine, de façon illimitée
- Il donne accès à tous les modes de transports : bus, tram, métro, RER, train et bus de nuit à l’exception des navette Orlyval, des TGV en Île-de-France et des réseaux ferrés hors Île-de-France.
Le saviez-vous ?
Le site LaBaz par la Région Île-de-France propose une aide pour les lycéens de 100€ pour le forfait Imagine R. Pour l’année 2025-2026, la campagne ouvrira en septembre 2025.