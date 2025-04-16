Actualités similaires

Profitez d’un stand de réparations pour Mai à Vélo !

Venez faire réparer votre vélo gratuitement en gare de Cesson et de Lieusaint-Moissy

Faites réparer votre vélo gratuitement en gare de Cesson

Un souci avec votre vélo ? On le répare et c'est cadeau !

Rendez-vous en gare de Cesson, le jeudi 22 mai de 14h à 18h et en gare de Lieusaint-Moissy, le 27 mai 2025 de 8h à 12h (côté Moissy) et de 14h à 18h (côté Lieusaint).

Sans inscription, sans frais, juste un coup de main !

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de Sénart, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare.

Retrouvez nos équipes en gare de Cesson le jeudi 22 mai de 14h à 18h et en gare de Lieusaint-Moissy le 27 mai 2025 de 8h à 18h.

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs comme les révisions et les pièces d'usures.

Pour en savoir plus sur les actualités de votre territoire rendez-vous sur notre compte X : @Senart_IDFM

